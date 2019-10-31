Турчин: вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о привлечении средств Международного валютного фонда на повестке дня не стоит, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал Александр Турчин, отвечая на вопрос, когда Беларусь планирует обратиться в МВФ за новой кредитной программой.

Отвечая на уточняющий вопрос, не проще ли со средствами МВФ будет реализовать дорожную карту повышения эффективности национальной экономики, первый вице-премьер отметил: "С деньгами, наверное, да. Но некоторые вещи не требуют больших вложений. Поэтому, я думаю, будем двигаться, у нас есть четкий план, мы начинаем ему следовать и продолжим в течение следующего года".

Ранее в Минэкономики сообщали, что у белорусской стороны отсутствуют концептуальные разногласия с Всемирным банком по готовящейся дорожной карте повышения эффективности национальной экономики. Вместе с тем ВБ рекомендует более быстрый ход реализации предлагаемых мероприятий дорожной карты. Всемирный банк предлагает принять двунаправленную стратегию по снижению рисков в экономике, заключающуюся, во-первых, в приверженности жесткой бюджетной политике и сохранении текущей жесткой монетарной политики, во-вторых, в принятии мер по устранению структурных дисбалансов.-0-