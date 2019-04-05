Турчин выступает за более активное решение споров в судах

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин выступает за более активное решение споров, в том числе хозяйственных, в судах, нежели путем написания жалоб и обращений в различные государственные инстанции. Об этом он заявил сегодня, выступая на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мое глубочайшее убеждение, что судебная система играет в нашей стране с точки зрения развития бизнеса одну из определяющих ролей. Всегда должна быть системная работа. Сложилась привычка писать жалобы, обращения и так далее, излагая свою сторону видения дела. Нет культуры обращения к адвокатам, чтобы исследовать обстоятельства дела и на какой-то ранней стадии сказать: "Извини, ты не прав, у тебя шансов нет", - отметил Александр Турчин.

Он привел конкретный пример одного из предприятий в регионах, когда в результате рассмотрения дела в суде ситуация была разрешена, и суд поддержал позицию предприятия. "Это был позитивный сигнал для всего бизнес-сообщества", - подчеркнул первый вице-премьер.

"Не надо писать жалобы в Администрацию, главе государства. У нас есть нормальный, цивилизованный путь прохождения всех наших обид и каких-то на наш взгляд несправедливых решений", - призвал он.

Александр Турчин также подчеркнул, что от решений судов очень сильно зависит настроение бизнес-сообщества, его вера в справедливость.-0-