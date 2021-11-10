Турецкие деловые круги приглашены на Белорусский инвестфорум 22 ноября в Дубае

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак 9 ноября встретился с министром торговли Мехметом Мушем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в Анкаре в апреле 2019 года. Основное внимание было уделено рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и содержательным наполнением одиннадцатого заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии.

Собеседники обменялись информацией о результатах экспертной работы таможенных служб Беларуси и Турции по запуску пилотного проекта "Зеленый коридор" в целях выполнения межправительственного соглашения о системе содействия взаимной торговле, а также о реализации других проектов, представляющих взаимный интерес.

Посол Беларуси передал министру приглашение для участия турецких деловых кругов в Белорусском инвестиционном форуме, который состоится 22 ноября во время Национального дня Республики Беларусь на ЭКСПО-2020 в Дубае, а также коммерческие и инвестиционные предложения белорусских предприятий и организаций.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить практическое взаимодействие по затронутым в ходе встречи вопросам.-0-