Турецкий брокер БУТБ намерен содействовать экспорту белорусских пиломатериалов в страны дальнего зарубежья

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкий брокер Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) планирует содействовать экспорту белорусских пиломатериалов в страны дальней дуги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Накануне в БУТБ обсуждались вопросы дальнейшей стратегии взаимодействия с дочерним предприятием турецкой группы компаний Soycan Group - компанией Sarpedon Global Trading, аккредитованной на бирже в качестве брокера. Председатель правления Soycan Group Йылмаз Сойджан отметил: "Одна из наших приоритетных задач - помочь белорусским экспортерам пилопродукции выйти на рынки Северной Европы, Китая и Ближнего Востока. Причем не просто выйти, а прочно там закрепиться. Ради этого мы готовы взять на себя дополнительные риски, связанные с расчетами, логистикой и контролем качества".

Также Soycan Group хотела бы расширить сферу своей деятельности в Беларуси и уже запустила процесс создания совместного белорусско-турецкого предприятия с долей государства 50%, которое будет предоставлять услуги по экспертизе товаров (в первую очередь, участникам биржевых торгов).

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский заверил турецкого партнера в высокой заинтересованности развивать сотрудничество по всем перспективным направлениям, в том числе организации экспорта белорусских пиломатериалов в страны дальней дуги. "Рынок дальнего зарубежья очень важен для нас с точки зрения диверсификации экспортных поставок лесопродукции через биржу. На сегодня львиная доля биржевого экспорта пиломатериалов и щепы приходится на страны Балтии и Польшу, которые впоследствии перепродают часть этой продукции. В результате наша страна недополучает валютную выручку. Поэтому, если с вашей помощью мы сможем отсечь ненужные посреднические звенья и наладить контакт с непосредственными потребителями ресурса, мы готовы объединять усилия и оказывать всю необходимую поддержку", - подчеркнул он.-0-