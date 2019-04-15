Турецкий Зираат Банк ведет переговоры о покупке акций Банка Дабрабыт

15 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Турецкий Зираат Банк ведет переговоры о покупке акций ОАО "Банк Дабрабыт". Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.
"В данный момент между руководством Банка Дабрабыт и Зираат Банка ведутся консультации по этим всем вопросам", - сказал Андрей Савиных.
По мнению белорусской стороны, работа в стране банка с турецким капиталом - крайне важный системный шаг. "Он позволит нам перейти на национальные валюты в двусторонней торговле. Это серьезный стимул для развития взаимодействия по всем направлениям", - отметил посол.-0-
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