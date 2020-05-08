Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года - Румас

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег туристам за путевки до 31 декабря 2020 года, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Туристическая отрасль одна из первых почувствовала на себе удар коронавируса. Сегодня по поручению главы государства правительство постоянно мониторит отрасли, крупные предприятия, пострадавшие от пандемии, туристическая отрасль в их числе", - отметил Сергей Румас.

Меры поддержки отрасли обсуждались сегодня на встрече премьер-министра с председателем совета Республиканского союза туристических организаций Оксаной Бичун. По данным турбизнеса, в сезон раннего бронирования с 1 октября 2019 года по 14 марта 2020 года путевки купили приблизительно 300 тыс. человек, задолженность туркомпаний перед потребителями составляет около Br400 млн.

Туристические поездки отменяются, контрагенты белорусских туркомпаний не могут вернуть средства, соответственно и клиенты не могут получить внесенные ранее деньги.

"Очевидно, что туристическая отрасль сегодня нуждается в отдельной поддержке. Практически подготовлен проект указа главы государства, который поможет решить эти проблемы. Предполагается, что будет установлен мораторий до 31 декабря текущего года на возврат средств. В случае если иностранные туристические компании возвращают средства, то белорусским клиентам деньги должны быть возвращены в 7-дневный срок", - пояснил Сергей Румас.

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