Туристические возможности Беларуси презентуют в Мадриде

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представляет национальный стенд на международной туристической выставке FITUR 2020, которая проходит 22-26 января в Мадриде (Испания), сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Представляют турсферу Беларуси компании "Прайм-тур", "Вокруг света" и "Виаполь". "Специалисты на выставке предоставляют подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Субъекты туристической индустрии расскажут о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров", - рассказали в НАТ.

FITUR 2020 объединит более сотни стендов с актуальными предложениями туристических компаний из 165 стран.

Как сообщалось, туристический потенциал Беларуси в 2020 году презентуют на 17 международных турвыставках.-0-