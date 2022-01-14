Туристический потенциал Беларуси презентовали на "ЭКСПО-2020" в Дубае

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае в павильоне Национальной экспозиции Беларуси состоялась презентация туристического потенциала страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства спорта и туризма.

На презентации была представлена общая информация о государстве, анонсированы услуги национального сервиса онлайн-бронирования и оплаты туристических услуг Vetliva, а также обозначены перспективные направления развития туризма. Особый акцент был сделан на экологическом, культурно-познавательном и оздоровительном направлении. "Гостям презентации были представлены видеоролики и рекламно-информационные материалы о туристическом потенциале нашей страны, также была организована дегустация и общение в формате B2B", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, состоялись переговоры представителей Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, РУП "Центркурорт", ТЭУП "Беларустурист" и УП "Белпрофсоюзкурорт" с представителями различных стран, заявленными на выставке.

"ЭКСПО" - крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Ключевая тема белорусского павильона, который можно будет посетить до 31 марта 2022 года, - "Лес технологий будущего". Экспозиция разделена на несколько зон: интерактивный коридор, Export.by, "Инновации и инвестиции", "Двери в Беларусь", "Спорт и туризм", сувенирный магазин и зона развлечений.-0-