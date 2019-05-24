Туров: над законодательством в сфере цифровизации экономики в СГ нужно работать сообща

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России над инновационным законодательством в сфере цифровизации экономики нужно работать сообща. Об этом журналистам сегодня заявил председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Артем Туров, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание комиссии прошло в Гродно. "Перед нами сейчас стоит новый, современный вызов. Страны развиваются, происходит цифровизация экономики, общественной жизни. Мы видим, как IT-технологии меняют повседневную жизнь каждого человека. Поэтому важно, чтобы страны формировали инновационное законодательство в этой сфере совместно, вместе разрабатывали понятийный аппарат, выходили на принятие общих решений", - отметил Артем Туров. Он рассказал, что одним из итогов заседания стало решение о проведении семинара с профильными министерствами и экспертами по модельному законодательству Союзного государства в сфере цифровизации.

"Цифровизиация экономики - это очередной шаг к инновационному развитию экономики. И декрет №8 "О развитии цифровой экономики" подтолкнул нас к тому, чтобы в рамках модельного законотворчества разработать в будущем тот законопроект, который позволит нашим двум экономикам развиваться в одном направлении. Речь идет не только о развитии IT-сферы. Цифровая экономика сегодня - это множество различных отраслей", - подчеркнул заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виталий Шилов. Он добавил, что одной из тем профильного семинара станет обеспечение кибербезопасности.

Вместе с тем в сфере гармонизации законодательств двух стран сделано уже немало. Прежде всего в обеспечении равных прав граждан в сфере образования, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения.-0-