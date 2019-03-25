Туровский молочный комбинат планирует более чем на 50% увеличить объемы производства в 2019 году

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Туровский молочный комбинат планирует более чем на 50% увеличить объемы производства брендовой продукции в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по развитию и маркетингу предприятия Наталья Черник.

По итогам 2018 года объемы производства продукции возросли на 48% (произведено 15,6 тыс. т сыров) по сравнению с показателями 2017-го.

По мнению Натальи Черник, поставленная на 2019 год задача достичь прироста более чем на 50% выполнима. Основанием для этого служит ввод в эксплуатацию второй производственной линии, что позволило увеличить мощности предприятия втрое. "Запуск дополнительных производственных мощностей в 2018 году был продиктован изменениями рыночной конъюнктуры, ростом продаж в новых сегментах и на новых рынках. Около 80% наших полутвердых и мягких сыров, которые выпускаются по итальянским технологиям из белорусского молока, поставляются на экспорт в 14 стран", - рассказала замдиректора. Ежедневно на комбинате перерабатывают около 400 т молока, ежемесячно с конвейеров выходит более 1,6 тыс. т сыров. Кроме того, ежегодно обновляется около 35% товарного ассортимента.

Полностью автоматизированные немецкие и итальянские линии дали возможность значительно расширить ассортиментный перечень. Новые виды продукции ТМК уже заняли свою нишу в соответствующем сегменте. Так, ее потребителями стали крупнейшие игроки рынка - представители сетевых заведений международных франчайзеров, работающих в сегментах пицца-бизнеса, японской кухни, кондитерского и пекарного дела.

"Требования клиентов к продуктам очень высокие, а конкуренция - жесткая. Мы гордимся тем, что нам удалось практически экстерном сдать этот экзамен и за полгода после запуска добиться качества, сопоставимого с известными международными брендами. Это и открывает нам двери на наиболее емких экспортных рынках - в России, Китае и других странах", - подчеркнула Наталья Черник.

Так, высокую оценку получила продукция ТМК на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства ProdExpo 2019 в Москве. По итогам конкурсной программы и выставки продукция комбината удостоена почетных наград. К примеру, лучшим инновационным продуктом по итогам международного конкурса "Лучший продукт - 2019" был назван сыр мягкий Ricotta двухслойный с наполнителем "Киви" Bonfesto. Золотой медали были удостоены мягкие сыры Cream cheese с наполнителем "Неаполитанский" Bonfesto и Mozzarella mini Bonfesto. В конкурсе-дегустации "Лучший вкус" комбинату был вручен диплом победителя 1-й степени за сыр мягкий творожный Cremolle Bonfesto.

ОАО "Туровский молочный комбинат" - современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям. Запуск в эксплуатацию и первые отгрузки готовой продукции состоялись в 2013 году. Строительство комбината было частью Государственной программы развития Припятского Полесья. Сегодня предприятие активно работает над развитием собственной сырьевой зоны. В настоящий момент мощности Туровского молочного комбината рассчитаны на переработку 750 т молока в сутки.-0-