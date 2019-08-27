Турция намерена наращивать товарооборот с Беларусью

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Турция намерена наращивать и диверсифицировать товарооборот с Беларусью. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама накануне приезда в Минск министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

Глава турецкой дипмиссии рассказала, что двухдневный визит главы внешнеполитического ведомства, который пройдет 27-28 августа, будет насыщен переговорами и встречами. Так, запланированы переговоры Мевлюта Чавушоглу с руководителем белорусского Министерства иностранных дел Владимиром Макеем, причем пройдут они как в узком, так и расширенном форматах.

В программе визита встреча министра иностранных дел Турции с турецкими предпринимателями, которые работают в Беларуси. На ней предстоит определить пути наращивания торгово-экономических отношений Турции с Беларусью. Во встрече также примут участие крупные турецкие инвесторы. Всего в мероприятии планируется участие около 25 представителей Турции, которые взаимодействуют с Беларусью.

"Основные цели визита в Минск главы турецкого МИД - увеличение товарооборота, диверсификация товаров, которыми торгуют Беларусь и Турция, а также расширение взаимных инвестиций", - сказала Кезбан Нилвана Дарама.

В числе сфер, в которых обе страны взаимодействуют, - аграрный сектор экономики, а также торговля автомобильными комплектующими. Дипломат обратила внимание на высокое качество белорусской сельскохозяйственной продукции, в том числе молочной. По ее мнению, с учетом взаимодополняемого характера аграрных секторов экономики двух стран имеется большой потенциал для развития сотрудничества в данном направлении. В частности, Турция заинтересована в покупке белорусской молочной продукции, которая не производится на турецкой территории.

Стороны прорабатывают возможность создания совместных производств белорусской техники в Турции, в том числе с перспективой ее реализации на рынках третьих стран.-0-