У банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Нацбанком мер - Лузгин

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У коммерческих банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Национальным банком мер. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель совета Ассоциации белорусских банков Николай Лузгин, комментируя принятые НББ контрциклические меры для поддержки банками реального сектора экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банки получат больше возможностей для дополнительного кредитования или пролонгации ранее выданных кредитов. Необходимо отметить, что банки и сами заинтересованы в обеспечении нормальной жизнедеятельности своих клиентов - как юридических, так и физических лиц. Нормативные ограничения сейчас смягчены, поэтому у банков больше свободы в части кредитования своих клиентов", - считает Николай Лузгин.

Он отметил, что Нацбанк довольно жестко регулирует деятельность банков, в частности, по кредитованию реального сектора экономики и населения. "Это делается в первую очередь для обеспечения стабильности банковской, финансовой системы. Но в нынешних сложных экономических условиях Нацбанк пошел на некоторое ослабление своей регуляторной функции. Принятые меры направлены на облегчение деятельности в первую очередь реального сектора экономики в нынешних сложных условиях", - обратил внимание Николай Лузгин.

Нацбанк смягчил ограничения по кредитованию субъектов хозяйствования, также снижены требования по достаточности валютной выручки для погашения валютных кредитов, снижены требования по созданию резервов по кредитам и т.д. Даны рекомендации по возможности пролонгации кредитов населению.

По мнению Николая Лузгина, на данный момент принятые регулятором меры можно считать достаточными. "Но по мере развития ситуации, конечно, могут быть приняты и дополнительные меры", - считает председатель совета Ассоциации белорусских банков.

Нацбанк 18 марта принял ряд контрциклических мер для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реального сектора экономики. Такое решение принято в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов. В частности, до 31 декабря 2020 года включительно изменяются отдельные пруденциальные требования. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника.

Набсоветам банков направлены рекомендации по приоритетному направлению в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды. Регулятор рекомендовал в этом году не выплачивать дивиденды акционерам.

26 марта Нацбанк сообщил о дополнительных мерах, чтобы банки могли поддержать реальный сектор. До 31 декабря 2020 года банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта. Часть мер может применяться при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов.

НББ также рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения - отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Одновременно рекомендовалось продлить срок возврата кредита.-0-