У белорусско-туркменского взаимодействия есть перспективы развития по всем направлениям - Улахович

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусско-туркменского взаимодействия есть перспективы развития по всем направлениям. Об этом шла речь на онлайн-встрече "Беларусь - Туркменистан: перспективы двустороннего сотрудничества", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской торгово-промышленной палаты, которая совместно с ТПП Туркменистана является организатором этого мероприятия.

Председатель БелТПП Владимир Улахович отметил интерес к онлайн-встрече со стороны белорусских деловых кругов, что говорит о перспективности развития белорусско-туркменского взаимодействия по всем направлениям. С учетом того, что белорусские участники представили практически все сферы экономики и промышленности, он высказал предложение провести серию отраслевых онлайн-встреч и семинаров, где представители бизнес-кругов Беларуси и Туркменистана смогут детально изучить возможности взаимовыгодного сотрудничества в конкретных областях.

В мероприятии также приняли участие председатель ТПП Туркменистана Довлетгелди Реджепов, посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый, посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев, представители Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана, Туркменского союза промышленников и предпринимателей, Рухабатского текстильного комплекса, холдинга "Белфармпром". К трансляции подключились более 50 руководителей и представителей белорусских предприятий различных сфер.

Спикеры представили актуальную информацию о развитии белорусско-туркменского торгово-экономического сотрудничества, возникших барьерах, в частности в логистической сфере, а также о мерах, принимаемых для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия, увеличения товарооборота и продвижения деловых контактов. Состоялись презентации успешных проектов бизнеса двух стран в сферах фармацевтики, промышленного производства, текстильной промышленности.-0-

Фото БелТПП