У ММЗ новая лизинговая программа для продвижения спецтехники в России

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые возможности для продвижения и увеличения продаж спецтехники Минского моторного завода в России открываются благодаря уникальной лизинговой программе, являющейся результатом партнерства ММЗ и АО "Сбербанк Лизинг". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

"Благодаря этой программе сотрудничества с ноября 2020 года российские потребители могут приобретать компрессорные станции, дизель-генераторные и дизель-насосные установки различных модификаций производства ММЗ в лизинг сроком на 12 месяцев с удорожанием 0%", - отметили в пресс-службе.

Партнерская программа позволяет потребителям РФ приобретать спецтехнику без удорожания при условии заключения договора на один год и совокупной стоимости предметов лизинга не менее 1 млн российских рублей. Нулевое удорожание обеспечивается благодаря скидке, предоставляемой производителем, и программе субсидирования правительства Беларуси.

"Данная программа предназначена для комплексных поставок крупным бюджетным и муниципальным организациям России. Подпадающая под действие программы спецтехника широко используется в быту и на производстве, при строительстве и эксплуатации зданий, дорожных работах, в медицинских учреждениях, сельском и лесном хозяйстве", - подчеркнули в ММЗ.

Ожидается, что новый лизинговый продукт будет очень популярен. "За последние годы устойчиво растет спрос на спецтехнику Минского моторного завода благодаря ее надежности, производительности и высокому качеству в сочетании с конкурентной ценой. Возможность приобретать эту продукцию в рамках партнерской программы со СберЛизингом сделает ее еще более доступной и привлекательной для потребителей России", - добавили в пресс-службе.

СберЛизинг - динамично развивающаяся лизинговая компания с центральным офисом в Москве, разветвленной региональной сетью, занимает второе место на рынке по объему нового бизнеса.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-