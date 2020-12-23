ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 23 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:05 Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт в "Великом камне" Экономика
14:01 В России ввели уголовную ответственность за клевету в интернете В мире
13:54 В России за умышленное блокирование дорог будет грозить уголовная ответственность В мире
13:50 У ММЗ новая лизинговая программа для продвижения спецтехники в России Экономика
13:44 Госдума РФ приняла законопроект, дающий Путину право вновь баллотироваться в президенты В мире
13:42 Для школьников издано 52 учебных пособия в 2020 году Общество
13:38 Активное применение санкций США с годами снизит использование доллара - эксперт В мире
13:32 Новые технологии и экономические стимулы - как в Беларуси будут расширять применение экоупаковки Общество
13:30 Депутаты подарили Ивенецкому дому-интернату телевизор и микроволновую печь Регионы
13:21 Порядок организации повышения квалификации медработников пересматривают в Беларуси Общество
13:18 В Кобринском районе мужчину оштрафовали на Br2,1 тыс. за нелегальную торговлю сигаретами Происшествия
13:16 Белорусский рубль на торгах 23 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:12 Академия управления приняла участие в республиканской акции "Наши дети" Регионы
13:08 В Минске пропал 11-летний школьник Происшествия
13:05 Линевич передал детскому дому Витебска денежный сертификат к Новому году Регионы
12:45 Сотрудники Академии МВД посетили с подарками воспитанников специализированного лицея Общество
12:43 В Витебске вручили областные премии имени Бровки и Короткевича Регионы
12:43 Программа инновационного сотрудничества стран СНГ стала более гибкой и адаптивной - Шумилин Общество
12:39 Коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель России В мире
12:36 В Витебске задержан серийный вор - на его счету 20 криминальных эпизодов Происшествия
12:34 Производственно-складская база Оршанского райпо продана по частям суммарно почти за Br402 тыс. Регионы
12:29 Правительство Молдовы ушло в отставку В мире
12:26 Строительно-ремонтное предприятие Могилева недоплатило в бюджет более Br120 тыс. Регионы
12:22 В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы В мире
12:19 Сбор вторичных материальных ресурсов в Беларуси вырос примерно на 2,5% Экономика
12:16 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1922 пациента с COVID-19, выписаны 2272 Общество
12:09 "Брестоблимущество" продал с начала года более ста объектов недвижимости Регионы
12:02 Чемпион НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" с поражения начал сезон Спорт
12:01 Житель Слуцка поджег голубую ель у здания райисполкома - дело направлено в суд Происшествия
11:54 Запрет на пластиковую посуду в общепите не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию - МАРТ Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
23 декабря 2020, 13:50

У ММЗ новая лизинговая программа для продвижения спецтехники в России

Фото ММЗ
Фото ММЗ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые возможности для продвижения и увеличения продаж спецтехники Минского моторного завода в России открываются благодаря уникальной лизинговой программе, являющейся результатом партнерства ММЗ и АО "Сбербанк Лизинг". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

"Благодаря этой программе сотрудничества с ноября 2020 года российские потребители могут приобретать компрессорные станции, дизель-генераторные и дизель-насосные установки различных модификаций производства ММЗ в лизинг сроком на 12 месяцев с удорожанием 0%", - отметили в пресс-службе.

Партнерская программа позволяет потребителям РФ приобретать спецтехнику без удорожания при условии заключения договора на один год и совокупной стоимости предметов лизинга не менее 1 млн российских рублей. Нулевое удорожание обеспечивается благодаря скидке, предоставляемой производителем, и программе субсидирования правительства Беларуси.

"Данная программа предназначена для комплексных поставок крупным бюджетным и муниципальным организациям России. Подпадающая под действие программы спецтехника широко используется в быту и на производстве, при строительстве и эксплуатации зданий, дорожных работах, в медицинских учреждениях, сельском и лесном хозяйстве", - подчеркнули в ММЗ.

Ожидается, что новый лизинговый продукт будет очень популярен. "За последние годы устойчиво растет спрос на спецтехнику Минского моторного завода благодаря ее надежности, производительности и высокому качеству в сочетании с конкурентной ценой. Возможность приобретать эту продукцию в рамках партнерской программы со СберЛизингом сделает ее еще более доступной и привлекательной для потребителей России", - добавили в пресс-службе.

СберЛизинг - динамично развивающаяся лизинговая компания с центральным офисом в Москве, разветвленной региональной сетью, занимает второе место на рынке по объему нового бизнеса.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь кредит машиностроение Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт в "Великом камне"
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 23 декабря ослаб к трем основным валютам
Артем Шкрыль Сбор вторичных материальных ресурсов в Беларуси вырос примерно на 2,5%
Фото из архива Запрет на пластиковую посуду в общепите не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию - МАРТ
Фото из архива В ЕАЭС гармонизированы подходы к производству фармацевтических субстанций
Фото из архива Правительство утвердило программу статистических работ на 2021 год
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%
Головченко вручил госнаграды
Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 102 года
"Ванкувер" принимает новоселов! Квартиры в Minsk World на условиях рождественской акции!
Топ-новости
Автоматизированная информсистема "Награды" появится в Беларуси
Пиневич: акция "Наши дети" - это больше, чем просто поздравления
Новые технологии и экономические стимулы - как в Беларуси будут расширять применение экоупаковки
Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт в "Великом камне"
У ММЗ новая лизинговая программа для продвижения спецтехники в России
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1922 пациента с COVID-19, выписаны 2272
Порядок организации повышения квалификации медработников пересматривают в Беларуси
Головченко и Мишустин обсудили противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты
РНПЦ "Мать и дитя" проведет за счет бюджета 1 тыс. циклов ЭКО
В сложных погодных условиях ГАИ просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными
Программа инновационного сотрудничества стран СНГ стала более гибкой и адаптивной - Шумилин
Важно сохранить согласие в обществе - эксперты об актуальности обращения конфессий
Систему умных светофоров запустят в Бресте
В странах ЕАЭС детализированы требования к оценке безопасности лекарств
БЖД 30 декабря проведет Единый день пассажира онлайн
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.