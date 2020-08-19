У Нацбанка нет финансируемых Швецией проектов - пресс-служба

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Национального банка Беларуси нет финансируемых Швецией проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Национальный банк Беларуси в настоящее время не имеет каких-либо находящихся в стадии реализации совместных проектов или программ, предусматривающих финансирование со стороны шведского правительства", - проинформировали в пресс-службе.

Представители Нацбанка отметили, что не знают, о заморозке каких проектов идет речь и впервые слышат озвученные в СМИ суммы финансирования.

Ранее ТАСС со ссылкой на министра по вопросам международного сотрудничества Петера Эрикссона сообщил, что правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Беларуси, которая направлялась на проекты с участием государства, на фоне происходящих в республике событий после проведения президентских выборов. По его информации, замораживаются две программы в области сотрудничества с Нацбанком Беларуси и по поддержке бизнес-сообщества страны. Размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон ($2,6 млн и $347 тыс.).-0-