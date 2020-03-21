У НПЗ будет достаточно нефти для эффективной работы - в Беларуси формируют сырьевой пакет на II квартал

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси формируется сырьевой пакет для нефтеперерабатывающих предприятий на второй квартал. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждались как различные предложения от поставщиков из Российской Федерации, так и продолжение работы по поставкам из альтернативных источников. Стоит задача на следующей неделе сформировать весь сырьевой пакет для наших заводов, чтобы они стабильно и на эффективном уровне работали весь второй квартал, не только обеспечивая внутренний рынок, но и выполняя свои контракты на внешнем периметре", - рассказал Андрей Рыбаков.

На вопрос, какие именно белорусские предложения согласовала Россия, председатель "Белнефтехима" ответил уклончиво: "В ближайшее время, когда сформируем пакет предложений из всех источников, тогда уже можно будет говорить об окончательном ценообразовании". По его словам, речь идет о том, чтобы заводы были загружены эффективно.

От добавил, что цена на нефть - это "вещь, которая зависит от рынков и обстоятельств, связанных с огромным количеством факторов". "Поэтому в абсолюте цену не называю. Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию", - заявил руководитель концерна.

Как сообщалось, сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Президент заявил, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.-0-