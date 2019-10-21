Уборка картофеля завершается в Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизациях Беларуси картофель убран с 26,8 тыс. га, что составляет 97,8% уборочных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 21 октября, выкопано 837,6 тыс. т картофеля (757 тыс. т на ту же дату прошлого года). В среднем с 1 га в этом году собирают 312,4 ц картофеля, в прошлом году урожайность составляла 268,6 ц/га. Самая высокая урожайность картофеля в Витебской области - 380,2 ц/га, там убрано 98,6% площадей.

Урожайность овощей и сахарной свеклы также превышает прошлогоднюю. Овощей собирают в среднем 263 ц с 1 га (220,8 ц/га в прошлом году). План уборки выполнен на 75,1% (убрано 4,92 тыс. га). Сахарной свеклы собрано более 3,2 млн т корнеплодов при урожайности 485,9 ц/га (454,5 ц/га на аналогичную дату прошлого года). В счет госзаказа продано более 1,6 млн т сахарной свеклы, что составляет 78,3% плана.-0-