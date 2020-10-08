8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка льна завершается в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 8 октября, льнотреста поднята с 45,2 тыс. га, что составляет 94,9% от уборочной площади. Заготовлено 143,1 тыс. т при средней урожайности 36,7 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,7 ц/га).

Кукурузу убрали с 706,8 тыс. га (58% от запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 681,9 тыс. га (67,8% плана), собрано 16,388 млн т зеленой массы при урожайности 240,4 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 24,9 тыс. га (11,7% плана), намолочено 156,6 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,212 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,5 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - свыше 1 млн т, Гомельской - более 900 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 861,5 тыс. т сена (85,3% от плана), 13,34 млн т сенажа (105,9%) и 14,106 млн т силоса (73,6%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 85,8% от плана.-0-