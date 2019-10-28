Уборка рапса в Беларуси практически завершена

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рапс в Беларуси убран с 338 тыс. га, что составляет 99,9% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации на 28 октября, на завершающем этапе уборки находятся аграрии Витебской области.

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, на сегодня в республике намолочено 686,7 тыс. т рапса. Средняя урожайность составляет 20,3 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году этот показатель был ниже - 16,1 ц/га).

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (вместе с кукурузой) убраны более чем с 2,260 млн га, что составляет 98,5% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили около 7,734 млн т зерна. Средняя урожайность на сегодня составляет 34,2 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 30,6 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - более 2 млн т зерна. В Гродненской области намолочено свыше 1,447 млн т зерна, Брестской - 1,419 млн т, Витебской - более 1 млн т, Гомельской - 949 тыс. т, Могилевской - более 895 тыс. т.-0-