2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления растениеводства главного управления растениеводства Минсельхозпрода Юрий Зозуля.

"Уборка сахарной свеклы в Беларуси уже началась, чтобы заводы могли приступить к запланированной переработке урожая. На данный момент убрано 2 тыс. га, накопано 95,1 тыс. т сахарной свеклы", - сказал Юрий Зозуля.

В этом году сахарную свеклу необходимо убрать с 93,8 тыс. га. Планируется собрать 5 млн т урожая - это 104% к уровню прошлого года (в 2018-м было собрано 4,8 млн т). Завершить уборку сахарной свеклы планируется к 1 ноября. "Перед нами стоит такая задача, потому что после 1 ноября холодает, бывают заморозки, и сахарная свекла может быть повреждена", - отметил представитель Минсельхозпрода.

Сельхозорганизации Беларуси уже приступили и к уборке картофеля. По данным на 2 сентября, картофель убран на площади 1,68 тыс. га, что составляет 6,07% от запланированного. Всего выкопано 61,5 тыс.т картофеля. Средняя урожайность по стране составляет 365,5 ц/га.-0-