14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 14 сентября, сахарная свекла убрана с 5,07 тыс. га, что составляет 6,16% уборочной площади. Собрано 220,4 тыс. т при средней урожайности 435,1 тыс. га. Сахаристость свеклы составляет 15,6%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 20,2% площадей (5,11 тыс. га), накопано 159,6 тыс. га (урожайность 312,2 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 2,33 тыс. га (37,6% к плану), собрано 30,5 тыс. т при урожайности 306,8 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,138 млн га, что составляет 97,5% запланированной площади. В Гродненской области убрано 99,9% площадей от плана (322,4 тыс. га), Брестской - 99,8% (339,5 тыс. га), Минской - 99,7% (487,7 тыс. га), Гомельской - 98,6% (336,6 тыс. га), Могилевской - 93,8% (311,7 тыс. га), Витебской - 92,8% (340,5 тыс. га).

Всего по стране намолочено 7,997 млн т зерна при средней урожайности 36,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской и Витебской - более чем по 1 млн т, Гомельской - свыше 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 30,7 тыс. га (64,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 16,4 тыс. га (34,4% от плана), заготовлено 51,2 тыс. т при средней урожайности 37,2 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 815,6 тыс. т сена (80,8% от плана), 13,151 млн т сенажа (104,4%) и 5,051 млн т силоса (26,4%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 57,8% от плана.-0-