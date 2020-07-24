Уборка зерновых в Беларуси может быть завершена за 22 погожих дня - Крупко

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка зерновых в Беларуси может быть завершена за 22 погожих дня. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Мы имеем возможность убирать в день 106 тыс. га. Одновременно на зерноочистительно-сушильных комплексах можем дорабатывать не менее 385 тыс. т. Это дает нам возможность при слаженной работе за 22 погожих дня закончить уборку зерновых культур. В каждой области и в Минсельхозпроде созданы рабочие группы по проверке качества уборки зерновых: как подготовлена техника, насколько слаженно работают аграрии во всех регионах", - сказал Иван Крупко.

По состоянию на 24 июля, зерновые и зернобобовые убраны с площади 221,2 тыс. га (10,07% плана). Намолочено 814,2 тыс. т зерна при урожайности 36,8 ц/га. Озимые крестоцветные убраны с 277,2 тыс. га (79,4%). Лен вытереблен на 16,4 тыс. га (33,7%). Ведутся работы по заготовке кормов. Вторым укосом скошены травы с площади 647,6 тыс. га (79,1%), заготовлено 3,7 млн т кормовых единиц.

Для уборки урожая имеется 8,5 тыс. комбайнов, для доработки - 2,3 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. Готовность сушилок по стране - 95%.-0-