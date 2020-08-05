5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборку льна в Беларуси планируют завершить до 25 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"Сейчас в стране идет теребление льна. Такие работы проведены на 31,6 тыс. га, что составляет 64,9% уборочной площади. В Брестской области теребление льна выполнено уже почти на 99% площадей, в Гомельской - на 91,1%. По поручению главы государства до 25 сентября мы должны полностью провести уборку льна с полей. Виды на урожай в этом году лучше, чем в прошлом", - сказал Владимир Гракун.

По данным на утро 5 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) убраны с более чем 1 млн га, что составляет 49,1% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 71% площадей от плана (239,6 тыс. га). В Гомельской области убрано 65,9% площадей (224,2 тыс. га), Гродненской - 55,8% (177,8 тыс. га), Минской - 48% (232,7 тыс. га), Могилевской - 33,1% (113,3 тыс. га), Витебской - 24,2% (91,3 тыс. га). "Можно с уверенностью говорить, что сегодня мы пересечем половинный рубеж в уборке зерновых", - добавил замминистра.

Всего по стране намолочено более 4,1 млн т зерна при средней урожайности 38,4 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,3 ц/га). "Перед тружениками села в этом году стоит задача получить более 9,5 млн т зерна с учетом кукурузы. Хотелось бы отдельно поздравить хлеборобов Брестской области, которые намолотили первый миллион тонн зерна с рекордной для региона урожайностью почти 42 ц/га. Обычно первый миллион тонн первой собирает Минская область, думаю, она уже завтра пересечет этот рубеж", - отметил Владимир Гракун.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 715,9 тыс. га (87,5% от плана). Заготовлено 668,6 тыс. т сена (66,2% от плана), 12,325 млн т сенажа (97,8%) и 507,5 тыс. т силоса (2,65%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов. "На сегодня заготовлено 3,92 млн т кормовых единиц. Это на 800 тыс. т кормовых единиц больше, чем на 5 августа прошлого года. На одну условную голову скота заготовлено на 2,7 ц травяных кормов больше, чем на аналогичную дату в 2019-м", - рассказал замминистра.-0-