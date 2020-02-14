Участники "Продэкспо" и их продукция были согласованы, суть претензий Россельхознадзор пока не пояснил - Смильгинь

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор пока официально не уведомил белорусских коллег о том, что стало причиной запрета на экспонирование и дегустации молочной продукции белорусских предприятий - участников международной выставки продовольственных товаров "Продэкспо-2020" в Москве. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.

По его словам, все предприятия, которые хотели участвовать в данной выставке (в том числе те, которые временно закрыты для поставок на территорию России), обращались в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора. Тот в свою очередь составлял список и согласовывал его с "Россельхознадзором". "Причем российским коллегам была предоставлена информация как по самим участникам, так и по продукции, которая будет представлена на форуме, - отметил Иван Смильгинь. - Мы получили подтверждение, что все 35 предприятий (это и мясокомбинаты, и предприятия птицеводческой отрасли, и молочные) имеют право участвовать в выставке".

Главным требованием, по словам замминистра, было то, чтобы вся продукция следовала через пункты предварительного уведомления и имела ветеринарные сертификаты. "Они могли быть даже на бумажных носителях", - уточняет Иван Смильгинь.

Вместе с тем, несмотря на согласованность по всем ключевым моментам, накануне Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России разместила на своем сайте информацию о том, что более 620 кг белорусской молочки сняты с экспонирования, их дегустации на выставке и реализация под запретом.

"Информации о том, какие предприятия и по каким причинам лишились своей продукции, у нас пока нет. Мы ожидаем официальных данных от наших российских коллег", - сказал замминистра. При этом он добавил, что данную ситуацию все же не стоит расценивать как критическую, поскольку в общем объеме продукции, которую предприятия везут на выставку (а это, как правило, порядка 300-500 кг от каждого участника), изъятые продукты питания составляют не такую уж и большую долю. К тому же все белорусские предприятия продолжают участвовать в выставке.

"Продэкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. В этом году выставка проходит с 10 по 14 февраля. На форуме представляется продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, экзотические продукты.-0-

Продукция около ста белорусских предприятий представлена на выставке "Продэкспо" в Москве "Белорусские производители рассчитывают усилить свои позиции как на российском, так и на других зарубежных рынках", - отметили в посольстве Беларуси в России.