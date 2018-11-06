Учебные лаборатории открылись в ресурсном центре "ЭкоТехноПарк - Волма" в Дзержинском районе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебные лаборатории открылись в филиале "Ресурный центр "ЭкоТехноПарк - Волма" Республиканского института профессионального образования. В открытии принял участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьера ознакомили с материально-технической базой учебного корпуса ресурсного центра. "У нас в стране более 40 ресурсных центров по разным видам экономической деятельности. Но в области энергетики наш ресурсный центр единственный. Лаборатории оснащены учебным оборудованием для этой сферы с применением традиционных и возобновляемых источников энергии. Обучать в них планируем учащихся профессионально-технических, средних специальных, высших учебных заведений. Преимущество ресурсного центра в том, что каждый объект на его территории оснащен реальными компонентами управления электроэнергией, теплом. Получается своего рода умный район, которым управляют с помощью современных программных продуктов, достигая энергоэффективности", - рассказал ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Сергей Румас совместно с главой представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин открыли памятный знак - табличку с надписью "Межотраслевой ресурсный центр "ЭкоТехноПарк - Волма" оборудован при поддержке правительства Республики Беларусь и Европейского союза".

"Бюджет всего проекта составляет 11,5 млн евро. Мы еще находимся в процессе его реализации, поддерживаем создание шести таких центров. Стремимся помогать в развитии профессионального образования, так как оно является очень важным для экономики", - отметила Андреа Викторин.

Премьер-министру продемонстрировали возможности каждой из четырех лабораторий в учебном корпусе ресурсного центра. Лаборатория "Жилищно-коммунальное хозяйство с применением возобновляемых источников энергии" оборудована учебными стендами с применением программируемых блоков управления и реальных компонентов систем теплоснабжения и водоотведения, имитацией работы теплового насоса, гелиоколлекторов и солнечных панелей. "Умный дом" предназначен для изучения современных приборов систем пожарно-охранной сигнализации, освещения, отопления и кондиционирования. В лаборатории "Unitrain - основы энергетики" можно изучать основы законов электротехники и электроники с помощью виртуальных измерительных приборов, а "Возобновляемая энергетика, электрические системы и сети" позволяет знакомиться с современными технологиями в управлении системами производства электроэнергии и ее распределения.

Филиал "Ресурный центр "ЭкоТехноПарк - Волма" Республиканского института профессионального образования создан в 2016 году. Он зарегистрирован как субъект инновационной инфраструктуры в качестве центра трансфера технологий. Ресурсный центр предназначен для реализации образовательных программ с применением современного оборудования и энергосберегающих технологий, профессиональной подготовки разных возрастных групп населения, а также для научных исследований в области энергетики, энергоэффективности и экологии.-0-