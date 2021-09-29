Ученые Беларуси и Китая активизируют сотрудничество в области медицины, ИКТ и машиностроения

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские ученые активизируют сотрудничество в рамках совместных научно-технических и инновационных проектов в области медицины, информационных технологий, машиностроения, экологии и энергосбережения. Об этом сказал сегодня на открытии Белорусско-китайской кооперационной биржи "Синергия инноваций - 2021" (по развитию Белорусско-китайского научно-технологического парка в городе Чанчунь) первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в рамках программы белорусско-китайского научно-технического сотрудничества в текущем году финансируется 20 совместных научно-технических проектов по приоритетным направлениям. В ближайшее время планируется объявить очередной конкурс совместных проектов на 2022-2023 годы. "Будем рады видеть среди участников конкурса и резидентов Белорусско-китайского технопарка в городе Чанчунь: это одна из возможностей пополнения портфеля технопарка совместными высокотехнологичными проектами", - сказал Андрей Косовский.

Государственный комитет по науке и технологиям придает большое значение развитию инновационной инфраструктуры, поскольку именно в технопарках осуществляется внедрение в производство передовых разработок и создание на их основе новых высокотехнологичных предприятий, отметил первый зампредседателя.

Белорусско-китайская кооперационная биржа "Синергия инноваций - 2021" проходит в формате видеоконференции на площадке технопарка БНТУ "Политехник". Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по науке и технологиям, Белорусский национальный технический университет, РИУП "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник", Народное правительство провинции Цзилинь КНР и Совет управления Белорусско-китайского научно-технологического парка в городе Чанчунь.

Основная цель биржи - актуализация совместной организационно-технологической платформы в технопарке в городе Чанчунь для реализации белорусско-китайских высокотехнологичных проектов, а также определение перспективных направлений и форм кооперации для выполнения совместных проектов. В рамках биржи пройдет круглый стол "Взаимодействие бизнеса и науки как фактор роста", а также двусторонние и групповые встречи в формате face-to-face.-0-