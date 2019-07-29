Ученые Беларуси и России разрабатывают концепцию программы "БелРосТрансген-3"

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые разрабатывают концепцию программы "БелРосТрансген-3". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству Александр Будевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовим концепцию этой программы совместно с российской стороной. Но есть одна проблема, которая существенно тормозит процесс, - это поиск государственного заказчика со стороны России", - отметил Александр Будевич. Российская сторона ведет переговоры с рядом министерств по данному вопросу. "У нас заказчики есть, и мы можем это дело продолжать", - сказал замгендиректора НПЦ. Цель третьей программы - выход с продукцией на рынок, добавил он.

Белорусско-российские исследования для получения лекарственных препаратов на основе лактоферрина начались в 2003 году, когда была запущена первая союзная программа "БелРосТрансген". В 2009 году ученые приступили к реализации программы "БелРосТрансген-2". В результате удалось вывести стадо модифицированных коз, в молоке которых содержится лактоферрин. -0-