Ученые БГУ разработали ультразвуковые счетчики газа для промышленных предприятий

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали уникальные ультразвуковые счетчики газа для промышленных предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Работы выполнили сотрудники лаборатории информационно-измерительных систем НИИПФП А.Н.Севченко под руководством заведующего лабораторией Анатолия Романова. Счетчики предназначены для измерения и коммерческого учета расхода природного газа на промышленных производствах. До настоящего времени предприятия Беларуси использовали в основном механические счетчики газа. Ультразвуковые превосходят их в долговечности и точности измерений", - рассказали в пресс-службе.

Устройство состоит из электронного вычислителя и герметичного измерительного канала с установленными в нем ультразвуковыми датчиками. Информация о текущем использовании и объеме газа отображается на жидкокристаллическом дисплее и сохраняется на энергонезависимой карте памяти. Дополнительно в прибор встроены датчики температуры и давления, а также корректировщик расхода газа. Линейка счетчиков имеет пять размерных моделей для разных диаметров трубопровода. Срок эксплуатации приборов - более 10 лет.

На белорусском и российском рынке прибор появится в ближайшие месяцы. Серийный выпуск ультразвуковых счетчиков налажен на Брестском предприятии "РУСБЕЛГАЗ". В пресс-службе напомнили: с 2015 года по разработкам ученых БГУ запущено производство бытовых ультразвуковых счетчиков для учета природного газа, потребляемого жилыми и общественными зданиями.-0-