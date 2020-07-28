Ученые прогнозируют укрупнение и специализацию фермерских хозяйств в Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерские хозяйства Беларуси ждет укрупнение и специализация. Таким прогнозом поделился на пресс-конференции директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Андрей Пилипук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу абсолютно точно сказать, что, с одной стороны, будет происходить укрупнение фермерских хозяйств, а с другой - специализация. Небольшие формы хозяйствования будут уходить в специализированные ниши. Они будут либо обеспечивать собственную агроусадьбу, либо производить уникальные продукты, которые ориентированы на узкий рынок. Но большинство хозяйств, которые нацелены на получение прибыли, будут расширяться и увеличивать масштабы своей деятельности. Это мировая практика, от этого мы никуда не уйдем", - сказал Андрей Пилипук.

По его мнению, в Беларуси созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в сельской местности. Устойчиво растет число зарегистрированных фермеров, выручка от реализации продукции, увеличивается общая площадь используемых ими земель. Средний размер земельного участка существенно вырос и составляет около 90 га. "Целый ряд фермерских хозяйств сегодня являются полноправными крупнотоварными производителями. Малые формы хозяйствования успешно развивают нетрадиционные виды деятельности, в том числе агроэкотуризм, органическое сельское хозяйство", - отметил ученый.-0-