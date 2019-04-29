Удаленный выпуск экспортных товаров сократит временные и финансовые затраты бизнеса - ГТК

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы начали проводить эксперимент по удаленному выпуску товаров, идущих на экспорт, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Суть эксперимента заключается в следующем: регистрация деклараций на товары проводится в зоне деятельности одной таможни, а таможенный контроль в отношении этих товаров - сотрудниками другой таможни. Это позволит эффективнее использовать ресурсы, перераспределяя объемы оформляемых товаров от более загруженных структурных подразделений к менее загруженным. В ГТК отметили, что это нововведение будет способствовать сокращению временных и финансовых затрат субъектов хозяйствования.

В эксперименте участвуют субъекты хозяйствования Минского региона, которые, как правило, декларируют товары в Минской региональной таможне. Во время эксперимента они будут оформляться в зоне деятельности Могилевской таможни.

За пять дней в эксперименте уже приняли участие 50 субъектов хозяйствования. Время оформления каждой партии товаров не превышает трех минут.-0-