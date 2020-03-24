Удаленный выпуск экспортных товаров занимает в среднем две минуты - ГТК

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы проводят эксперимент по удаленному выпуску экспорта - среднее время выпуска товаров составляет две минуты, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Эксперимент проводится с апреля 2019 года на базе Могилевской таможни. Он направлен на оптимизацию подходов к таможенным операциям. Суть эксперимента в том, что экспортные товары субъектов хозяйствования Минской, Гродненской и Брестской областей выпускаются Могилевской таможней, а таможенный контроль этих товаров проводят сотрудники таможни другого региона.

"В этом году таким образом уже выпущено более 11,5 тыс. деклараций, а с начала эксперимента - 42 тыс. В проекте принимают участие более 90 субъектов хозяйствования. Среднее время выпуска таких товаров - две минуты", - отметили в ГТК.

Удаленный выпуск экспорта позволяет наиболее эффективно распределять ресурсы таможенных органов, способствует сокращению как временных, так и финансовых затрат субъектов хозяйствования.-0-