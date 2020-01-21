Удмуртия предлагает Беларуси создать совместный селекционный центр по картофелеводству

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удмуртия предлагает Беларуси рассмотреть возможность создания совместного селекционно-семеноводческого центра по картофелеводству. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам переговоров замминистра Владимира Гракуна с министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в агропромышленном комплексе и аграрном образовании. В частности, делегацию Удмуртской Республики заинтересовал белорусский опыт в селекции и семеноводстве картофеля и льна. Несмотря на то, что картофель является одной из перспективных сельскохозяйственных культур для данного российского региона, большая часть семян завозится из-за пределов республики. Поэтому Удмуртия заинтересована в развитии собственного семеноводства.

"Ольга Абрамова отметила, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии высоко оценивает работу белорусских ученых над новыми сортами картофеля, и предложила рассмотреть возможность создания совместного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства", - отметили в пресс-службе. Переговоры по этому вопросу продолжатся сегодня в НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

Также делегация посетит НПЦ по механизации сельского хозяйства и госпредприятие "Экспериментальный завод", где ознакомится с белорусскими разработками в области сельскохозяйственной техники по посадке, послевсходовой обработке, уборке и подготовке к продаже корнеплодов.

Еще одним важным вопросом встречи представителей двух ведомств стало сотрудничество в сфере образования и переподготовки кадров для АПК. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики изучили опыт белорусских коллег в разработке системы профессионального образования и предложили обсудить создание совместной международной агрошколы с проведением вебинаров, обменом опытом, стажировками на предприятиях Удмуртии и Беларуси.

В Минсельхозпроде отметили, что в 2019 году в Удмуртской Республике начали создавать агроклассы. В Беларуси такой проект уже успешно реализуется: в 2018-2019 годах в учреждениях общего среднего образования было открыто 400 классов аграрной направленности, в которых обучаются свыше 2,4 тыс. ребят 10-11 классов. Это позволяет школьникам получить представление об аграрном производстве и определиться с профессией, а хозяйствам - выбирать из выпускников кандидатов для обучения на условиях целевой подготовки.-0-