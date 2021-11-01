Удмуртия заинтересована в наращивании поставок белорусских товаров

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков встретился сегодня с постоянным представителем главы Удмуртской Республики при Президенте России - заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Михаилом Хомичем. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе связей с общественностью Минэкономики.

Во встрече также принял участие торговый представитель РФ в Беларуси Юрий Золотарев.

"Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества: сельское хозяйство, научные исследования, туризм. Отдельное внимание было уделено наращиванию поставок в Удмуртию белорусских товаров: автомобильной техники, тракторов, молочной продукции, косметики", - рассказали в ведомстве.

Российские партнеры проявили интерес к отечественному опыту в селекции и семеноводстве картофеля и льна, развитию взаимодействия в данной сфере.

Александр Червяков и Михаил Хомич отметили важность наполнения двустороннего кооперационного сотрудничества конкретными проектами с участием бизнеса обеих стран. Достигнута договоренность об организации в декабре визита в Удмуртию делегации Национального агентства инвестиций и приватизации для презентации инвестиционного потенциала Беларуси, в том числе возможностей территорий с преференциальными режимами.-0-