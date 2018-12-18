Указ о лжепредпринимательстве будет отменен с 1 января 2019 года

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" будет отменен с 1 января 2019 года, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в Палате представителей, представляя новую редакцию Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время доклада главе государства по отдельным актуальным вопросам экономического развития правительству было поручено рассмотреть возможность закрепления отдельных положений указа №488 в иных нормативных правовых актах. В связи с этим принято решение о полной отмене данного указа с 1 января 2019 года с одновременной реализации положений, направленных на пресечение лжепредпринимательской деятельности, в Налоговом кодексе", - сказал Дмитрий Кийко.

В частности, статью Общей части "Права плательщиков" предлагается дополнить правом использовать информацию о субъектах хозяйствования и их деятельности, размещаемую налоговыми органами в интернете на едином портале электронных услуг. Это позволит субъектам хозяйствования проверять деловую репутацию своих бизнес-партнеров, не возлагая на государство ответственность за несвоевременное выявление субъектов, в деятельности которой усматриваются признаки лжепредпринимательства, пояснил замминистра.

Палата представителей приняла сегодня в первом чтении проект обновленного Налогового кодекса.-0-