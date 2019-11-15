Указ о поддержке экспорта поможет малым и средним предприятиям выйти на зарубежные рынки - Улахович

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписанный накануне главой государства указ №412 "О поддержке экспорта" будет способствовать выходу на внешние рынки не только флагманов белорусской экономики, но и предприятий малого и среднего звена. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

В республике сегодня существуют различные инструменты поддержки экспортеров как государственные, так и негосударственные. Указ №412 - еще одно важное дополнение к ним, отметил он. "Это, безусловно, дополнительная поддержка по продвижению экспортеров широкого круга - не только наших флагманов, но и предприятий среднего звена и даже индивидуальных предпринимателей", - считает председатель БелТПП.

"На мой взгляд, этот документ очень поможет нашим предприятиям негосударственной формы собственности выйти на зарубежные рынки и получить серьезную поддержку, в частности, по отраслевым выставкам. Сегодня их проводится большое количество, эти мероприятия собирают предприятия конкретных отраслей, на них ведется более адресная работа", - отметил Владимир Улахович.

Не менее значимой будет и поддержка экспортеров в части компенсации расходов по проведению оценки соответствия продукции за рубежом. На нее также могут претендовать индивидуальные предприниматели, которые, по словам Владимира Улаховича, выпускают вполне конкурентную продукцию, но которых зачастую сдерживают различные барьеры. Финансовые в том числе", - привел пример руководитель БелТПП.

В целом он обратил внимание на то, что участие в выставках - очень важное направление развития экспорта и внешнеэкономических связей. "Как показывает практика, прямой контакт более эффективен и приносит конкретные результаты", - сказал Владимир Улахович. В последнее время интерес предприятий к участию в выставках растет, что "связано с понимаем того, что если не ездить и не продвигать свою продукцию, то не будет и результата", - пояснил он.

Как сообщалось, 14 ноября подписан указ №412, согласно которому государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию.-0-