Украина остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина вечером 25 апреля остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее сообщение получено от оператора нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта", сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

В связи с отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти "Будковце" (Словакия) и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти "Фенешлитке" (Венгрия) "Укртранснафта" попросила остановить перекачку по нефтепроводу "Мозырь-Броды". Время возобновления перекачки будет сообщено дополнительно

В соответствии с этим сообщением "Гомельтранснефть Дружба" сообщила в Брянск о полной остановке перекачки на участке "Мозырь-Броды".

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на белорусские НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. Польша сообщила о прекращении транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" 24 апреля, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть.-0-