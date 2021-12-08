Украина отменила спецпошлины на импорт автомобилей из Беларуси

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев отменил введенные в апреле спецпошлины в 35% на импорт автобусов, грузовиков и спецтехники из Беларуси, сообщает правительственное издание "Урядовый курьер".
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 16 апреля приняла решение, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35%-й защитной пошлиной.
Как отмечает украинская онлайн-газета Korrespondent.net, в ответ Минск объявил о введении лицензирования украинских товаров, в список которых попали традиционные группы украинского экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво.
Требования лицензирования привели к вытеснению указанных украинских товаров с белорусского рынка. По данным издания, Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.-0-