14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина заинтересована в развитии промышленной кооперации с белорусскими партнерами. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx, передает корреспондент БЕЛТА.

"Торгово-экономические отношения между Беларусью и Украиной развиваются достаточно устойчиво. Беларусь для Украины является вторым экономическим партнером среди стран СНГ и пятым среди всех стран мира, это очень серьезно для наших взаимоотношений. На рынке Украины хорошо известна белорусская сельскохозяйственная продукция, продукты питания, а также достижения наших партнеров из Беларуси в области машиностроения, автоматизации и многих других направлений. У нас идет устойчивое развитие промышленной кооперации с Беларусью, что находит поддержку среди бизнеса, и эту работу надо продолжать", - подчеркнул руководитель ТПП Украины.

По его информации, более 100 белорусских компаний представлены на украинском рынке через товаропроводящие сети. "Мы с большим интересом наблюдаем, как Беларусь уделяет большое внимание развитию новых технологий, формированию специальных парков, привлекает к этому молодежь", - добавил Геннадий Чижиков.

Говоря о международной промышленной онлайн-выставке TeMEx, президент ТПП Украины высказал мнение, что это очень своевременное мероприятие. "Важно в такое непростое время делать шаги навстречу вызову и реально помогать бизнесу находить новые возможности для самореализации. Тема сегодняшней выставки сосредоточена на технологиях, машиностроении, и, я думаю, это правильный подход, ведь это будет определять профиль и лицо каждой страны в ближайшие десятилетия. Выставка направлена на соединение бизнеса разных стран, предпринимателей различных направлений, чтобы помочь им чувствовать себя более защищенными и интересными для внешних рынков", - считает он.

Международная промышленная онлайн-выставка TeMEx продлится до 14 января 2021 года под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и при поддержке Министерства промышленности, Национальной академии наук, отраслевых ведомств и дипломатических представительств Беларуси за рубежом. Поддержку выставке оказывают министерства промышленности, научные организации, торгово-промышленные палаты и бизнес-союзы ряда стран.-0-