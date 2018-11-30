Украинские горнодобытчики заинтересовались покупкой роботизированных самосвалов БелАЗа

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские горнодобытчики присматриваются к автономно управляемым 130-тонному самосвалу БЕЛАЗ-7513R и колесному погрузчику БЕЛАЗ-78250. Центральный горно-обогатительный комбинат уже выразил заинтересованность в приобретении подобной техники, сообщили БЕЛТА в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Делегация технических специалистов и руководящих работников горнодобывающих предприятий Украины, представляющих "Метинвест", "АрселорМиттал Кривой Рог" и другие компании, посетила БелАЗ, чтобы обсудить особенности эксплуатации роботизированной техники и требования к участкам карьеров.

Первый беспилотный самосвал, созданный на базе серийного карьерника грузоподъемностью 130 т, БелАЗ представил в 2015 году. Разработка систем искусственного интеллекта и доработка серийно выпускаемых машин позволила создать новую, роботизированную, модель карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513R. В настоящее время два БЕЛАЗ-7513R находятся в процессе монтажа в Абаканском разрезе (Хакасия, Россия) Сибирской угольно-энергетической компании.

Украинские партнеры БелАЗа ближе познакомились с процессом производства карьерных самосвалов, посетив механосборочные цеха, конвейеры, производство сверхтяжелых машин. На заводском полигоне была организована демонстрация в движении 450-тонного самосвала БЕЛАЗ-75710.-0-