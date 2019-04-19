Укргазбанк будет предоставлять льготные кредиты на покупку белорусской техники

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укргазбанк возобновил программу по предоставлению льготных кредитов на покупку белорусской техники. Соответствующее дополнительное соглашение к договору между белорусским правительством и банком было подписано 18 апреля в Киеве, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

"Подписание данного соглашения позволит украинскому потребителю приобретать технику белорусского производства на выгодных условиях в кредит, а также сократить процентные расходы на обслуживание займа. С начала действия программы Укргазбанком выдано более 400 кредитов на общую сумму около 500 млн грн", - отметили в дипмиссии.

Как отметили в самом банке, перечень товаров, подпадающих под действие программы, включает продукцию машиностроения различного назначения: сельскохозяйственную, автомобильную, дорожно-строительную и другую технику. Сейчас в перечень белорусской продукции, которую можно будет приобрести по льготной программе кредитования, включены 77 предприятий.

Ранее были подписаны аналогичные дополнительные соглашения Укрэксимбанком и Первым украинским международным банком.-0-