Улахович: 2020 год показывает ключевую ценность продовольственной безопасности

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложившаяся в 2020 году ситуация показывает ключевую ценность продовольственной безопасности. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович во время очередного заседания совместного проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Продовольственная безопасность".

Эксперты вернулись к заявлению исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Выступая в апреле на виртуальном заседании Совета безопасности организации, он предостерег, что человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба из-за пандемии коронавируса, если вовремя не будут приняты меры для продовольственной безопасности. "Нынешняя ситуация изменила фокус и понимание, что такое продовольственная безопасность. Она прояснила и показала, что эта ценность - одна из ключевых для государства. Фактически это рейтинг конкурентоспособности государства сегодня. Беларусь в этом плане выглядит очень достойно", - подчеркнул Владимир Улахович.

Он считает, что прогнозные показатели по экспорту в этом году Беларусь выполнит. "Потому что есть большая потребность в продуктах питания. Но при этом надо понимать, что в целом рецессия, экономический спад будут влиять и на торговые отношения с точки зрения привлечения финансовых средств, новых технологий, инвестпроектов", - отметил председатель БелТПП. Над этой проблемой предстоит поработать с позиции госрегулирования, долгосрочного планирования, сохранения естественных ресурсов. "Это тоже имеет отношение к экспорту. Потому что экспорт сегодня - это не только произведенная продукция, это глубина производственного процесса, независимость кормовой базы, генетических материалов", - пояснил Владимир Улахович.

В свою очередь начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов проинформировал, что за первый квартал текущего года Беларусь экспортировала продовольствия на $1,4 млрд, что на 9,8% больше, чем в январе-марте 2019 года. "В год в стране производится ориентировочно 7,4 млн т молока, из которых 60% мы экспортируем. Мяса - 1,2 млн т, из которых 30% - наш экспортный потенциал. Экспорт продукции растениеводства составляет порядка $500 млн и ежегодно растет. Молочная группа - $2,2 млрд. В прошлом году мы практически подошли к $1 млрд экспорта по мясу. В текущем году отмечаем положительный тренд с экспортом продовольствия", - рассказал он.

При этом Беларусь более чем на 80% обеспечивает продовольствием себя. Остальные 20% - товары так называемого критического импорта: цитрусовые, кофе, чай и т.д. "Но что касается основных видов продукции, это мясная, молочная, хлебобулочная группа, то здесь мы полностью себя обеспечиваем. В торговых сетях эти товары практически на 99,9% именно отечественного производства", - заметил Алексей Богданов.-0-

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Эксперт: проблема голода библейского масштаба не в дефиците продуктов, а в последствиях карантина "Прошлогоднего урожая, основных продуктов питания более чем достаточно. Проблема в другом - в логистике, в социально-экономических последствиях от карантинных ограничительных мер", - считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок.

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