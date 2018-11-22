Улахович: Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в $1 млрд в течение 5 лет

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Индонезии может вырасти до $1 млрд в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом белорусско-индонезийского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень амбициозная задача, которая требует усилий, организационных мероприятий, серьезной маркетинговой подготовки, повышения квалификации наших маркетинговых служб, которые должны работать на этом рынке, во многом для нас новом, - отметил Владимир Улахович. - Думаю, в течение пяти лет при очень напряженной работе это возможно".

Определенные перспективы в развитии двусторонних отношений глава БелТПП видит в промышленной кооперации, которая в отличие от простой торговли предполагает долгосрочное сотрудничество. "Плюс инфраструктурное сотрудничество, подготовка кадров, наращивание локализации производства, что тоже может быть с нашим участием. А поскольку Индонезия - это активный региональный игрок и ключевая страна в АСЕАН, то мы должны рассуждать о гораздо большем рынке", - добавил Владимир Улахович.

В качестве перспективных направлений взаимодействия со странами данного региона он считает в первую очередь традиционные - машиностроение, нефтехимию, поставки удобрений. "Здесь же открывается ниша для нашей пищевой продукции. Еще одна тема - лекарственные препараты, а также все, что связано с деревообработкой и лесным хозяйством", - отметил председатель БелТПП. Он добавил, что страны АСЕАН определили 12 приоритетов, которые планируется развивать до 2025 года, и практически по каждому из них Беларусь могла бы работать.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в России и Беларуси по совместительству Мохамад Вахид Суприяди в беседе с журналистами отметил высокий уровень технологического развития в Беларуси, в частности, в области телекоммуникаций. Отвечая на вопрос о том, каковы главные достижения 25-летнего двустороннего сотрудничества, посол сказал, что это прежде всего рост взаимного товарооборота. По данным Национального статистического комитета, товарооборот Беларуси и Индонезии по итогам января-сентября 2018 года составил $192 млн (плюс 74% к аналогичному периоду 2017 года), белорусский экспорт при этом вырос на 79,7% к уровню девяти месяцев прошлого года и составил $170,3 млн.

Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит сегодня в Минске. Его участники рассмотрят перспективы торгово-экономического взаимодействия. Состоятся презентации индонезийских компаний, пройдут переговоры между представителями деловых кругов Беларуси и Индонезии о развитии сотрудничества в сферах сельского хозяйства и АПК, банковского дела, недвижимости, химической промышленности, производства продуктов питания. В форуме принимают участие представители 7 индонезийских и 50 белорусских компаний.-0-