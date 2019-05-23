Улахович: декрет о поддержке экспортеров практически готов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет о поддержке экспортеров находится в большой степени готовности, сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед церемонией награждения победителей конкурса "Лучший экспортер 2018 года", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится этот документ, Владимир Улахович отметил: "Он практически готов".

Речь идет о документе, в котором будут прописаны меры по компенсации из бюджета затрат на сертификацию продукции, а также на участие в отраслевых выставках. Как отметил руководитель БелТПП, сертификаты бывают очень дорогими, особенно на европейском рынке.

Комментируя в целом положение дел в экспорте, Владимир Улахович обратил внимание, что в Беларуси есть различные инструменты его поддержки, в том числе финансовые. Конкурс "Лучший экспортер", по мнению главы БелТПП, тоже является одним из важных элементов поддержки. Кроме того, есть практика закрепления за отдельными чиновниками тех или иных стран для наращивания объемов белорусского экспорта. Таким образом, отметил Владимир Улахович, система развития экспорта в республике выстроена.

Однако конкурировать на глобальном рынке с каждым годом становится все труднее: встречаются случаи недобросовестной конкуренции, протекционизма и прочих явлений. "Это тот вызов, с которым нам придется бороться и достигать результатов. Я думаю, после разговора у Президента у нас по второму кварталу будут достигнуты те показатели, которые должны быть", - резюмировал руководитель БелТПП.

Церемония награждения победителей конкурса "Лучший экспортер 2018 года" прошла сегодня в Минске. Победителями стали 22 предприятия, среди которых такие известные, как БелАЗ, "Эпам системз", "Санта Бремор", "Савушкин продукт", "Атлант". Основным организатором конкурса является БелТПП.-0-