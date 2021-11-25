Улахович принимает участие во Всемирном конгрессе ТПП в Дубае

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель БелТПП Владимир Улахович провел ряд встреч и переговоров в рамках XII Всемирного конгресса торгово-промышленных палат, который проходит в Дубае. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

Во второй день работы конгресса председатель БелТПП провел переговоры с исполнительным директором Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Европалаты) Беном Баттерсом, руководителями и представителями Российско-Германской внешнеторговой палаты, бизнес-ассоциаций Австрии, Бангладеша, Бельгии, Бенина, Бурунди, Зимбабве, Камеруна, Омана, Саудовской Аравии, Того, Турции, Республики Чад, кантона Женева (Швейцария).

"На встрече с исполнительным директором Европалаты стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках Ассоциации, участия БелТПП в мероприятиях и проектах Европалаты. Дальнейшие шаги по развитию инициативы "От Лиссабона до Владивостока" были обсуждены с представителями Российско-Германской внешнеторговой палаты. В ходе переговоров с представителями бизнес-ассоциаций Бангладеша, Омана, Турции рассмотрены основные направления работы деловых советов, созданных БелТПП совместно с этими организациями, планы по проведению заседаний советов в 2022 году - при личном участии представителей деловых кругов и в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Возможности участия белорусских предприятий в международной выставке в Булавайо и организации делового визита в Зимбабве обсуждались на встрече с руководителем ТПП этой страны. Участники переговоров также договорились обменяться бизнес-миссиями с ТПП Саудовской Аравии.

В БелТПП рассказали, что руководитель Торгово-промышленной палаты Бельгии представил успешный проект взаимодействия с Белорусским металлургическим заводом, выразил готовность ТПП способствовать дальнейшему развитию сотрудничества бельгийских и белорусских деловых кругов.

Руководители и представители палат Бенина, Бурунди, Камеруна, Того, Республики Чад подтвердили заинтересованность бизнеса своих стран в расширении контактов с белорусскими предприятиями по широкому спектру направлений. Председатель БелТПП пригласил коллег принять участие в третьем Белорусско-Африканском экономическом форуме в Каире.-0-