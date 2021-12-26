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26 декабря 2021, 19:50

Улахович: санкции против Беларуси приводят к издержкам и для иностранного бизнеса

Фото из архива
Фото из архива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против Беларуси приводят к издержкам и для иностранного бизнеса. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны понимать, что санкции - это издержки не только для белорусских предприятий. Наши партнеры не хотели бы потерять эти отношения, они ищут возможности, как их сохранить. Они говорят, что политика политикой, но экономика, деловые отношения, торгово-экономические связи - это же основа всего. Как можно это все потерять? Бизнес говорит, что не хотел бы утратить то, что наработано годами, то, что дает результат", - сказал Владимир Улахович.

По его словам, противодействие санкциям на данном этапе выражается в том числе в диверсификации экспортного портфеля. "К сожалению, у нас значительная часть экспорта приходится на небольшое число стран, которые являются нашими партнерами. С одной стороны это благо, потому что мы там имеем свою нишу, свое место, но в этом и наша уязвимость. Так что задача по диверсификации стояла давно, и шаг за шагом это происходит. Конечно, ограничения мотивируют предприятия работать на рынках стран дальней дуги. Так что процесс идет. Да, он непростой и потребует какого-то времени. Нужно закрепляться на новых рынках, представлять новую продукцию, увеличивать объемы поставок, но база для этого уже есть", - отметил председатель БелТПП.-0-

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