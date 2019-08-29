Улучшение бизнес-климата в ЕАЭС обсудят на "Евразийской неделе"

29 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможности улучшения бизнес-климата в Евразийском экономическом союзе обсудят на IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя - 2019", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Улучшение бизнес-климата, принятие системных мер и обеспечение инфраструктуры для успешного ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС - важные факторы устойчивого внутреннего развития союза, а также его привлекательности для внешнеторговых партнеров и иностранных инвесторов", - отметили в ЕЭК.

25 сентября на площадке форума под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова состоится панельная сессия "Бизнес, деньги, человек: подходы к углублению интеграции в ЕАЭС".

"Формирование необходимой экосистемы для предпринимательской деятельности в ЕАЭС - принципиально важная задача, во многом определяющая темпы экономического роста союза. Вместе с тем далеко не всегда бизнес имеет четкое представление о том, как работает эта система. "Евразийская неделя" помогает восполнить этот пробел", - считает Тимур Жаксылыков.

Во время сессии будут выработаны решения по формированию набора инструментов практического выполнения правил единого рынка услуг, совершенствованию бизнес-климата в ЕАЭС, расширению секторального охвата единого рынка услуг и повышению уровня вовлеченности в него субъектов предпринимательства стран ЕАЭС, реализации потенциала взаимных трансграничных "перетоков" субъектов предпринимательства, услуг и инвесторов между государствами союза, а также по другим направлениям.

"Форум "Евразийская неделя - 2019" - уникальная возможность для предпринимателей и тех, кто только начинает свой бизнес в ЕАЭС, понять реальные возможности и особенности регулирования бизнес-процессов на интеграционном пространстве", - считает министр ЕЭК.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа предполагает организацию более 20 площадок по трем направлениям: стратегическому, партнерскому, молодежному. В форуме примут участие более 2 тыс. человек.-0-