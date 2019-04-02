Улучшение кредитного рейтинга и экспорт - Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ОЭСР

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия с Организацией экономического развития и сотрудничества, в приоритете - вопросы улучшения позиции страны в рейтинге по классификации кредитного риска и стимулирование экспорта. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на встрече с главой отдела ОЭСР по работе со странами Евразии Уильямом Томпсоном, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин

Александр Турчин подчеркнул, что правительство Беларуси является убежденным сторонником развития частного бизнеса. За последние два года сделаны серьезные шаги в плане развития частной инициативы, и правительство рассчитывает на дальнейшую консультационную помощь ОЭСР.

На встрече с ОЭСР затрагивалась тема доступа к финансовым ресурсам и их стоимость. Александр Турчин отметил, что у Беларуси с этим нет проблем, но стоимость кредитных ресурсов в сравнении с другими странами Восточной Европы, странами Балтии отличается. "Отнесение страны к шестой группе кредитного риска (в рейтинге ОЭСР по классификации кредитного риска. - Прим. БЕЛТА) не является стимулирующей мерой", - считает первый вице-премьер.

Сегодня Беларусь заинтересована в наращивании экспорта субъектами малого и среднего бизнеса, особенно в Европу. В этом плане также есть заинтересованность в консультировании и другой помощи со стороны ОЭС, в том числе для сертификации продукции.

Во время нынешнего визита в Беларусь делегация ОЭСР встретится в том числе с представителями Национального агентства инвестиций и приватизации. "Мы сейчас работаем над изменением формата этой организации, чтобы она играла более активную роль в привлечении инвестиций в нашу страну. Поэтому тоже были бы благодарны за вашу помощь - что мы могли бы позаимствовать из лучших практик таких агентств в мире", - добавил Александр Турчин.

Уильям Томпсон согласился, что стимулирование экспорта является важной темой для следующих этапов работы Беларуси с Организацией экономического развития и сотрудничества. Организация имеет опыт такого взаимодействия, примером может быть поддержка, оказанная, например, Узбекистану.

Уильям Томпсон

Глава отдела ОЭСР по работе со странами Евразии выразил готовность обсудить, что могло бы помочь продвинуться Беларуси в рейтинге по классификации кредитного риска.

Повышение позиции в рейтинге ОЭСР позволит снизить стоимость кредитных ресурсов для белорусских предприятий. Позиция Беларуси в последний раз была улучшена в начале 2018 года - страна переведена из седьмой в шестую группу. Тогда позиция Беларуси в классификации улучшилась впервые с 1999 года.-0-

Фото Андрея Покумейко