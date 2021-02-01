Улучшились условия продажи лесных машин "АМКОДОР" в России

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд развития промышленности России (ФРП) расширил возможности получения льготных займов для деревоперерабатывающих предприятий. По информации ФРП, это позволит российским компаниям брать в льготный лизинг харвестеры и форвардеры, в том числе и произведенные предприятиями холдинга "АМКОДОР". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

По программе "Проекты лесной промышленности", стартовавшей в декабре прошлого года, льготные займы предоставляются на финансирование модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения технологического оборудования. Наблюдательный совет фонда расширил перечень оборудования по программе "Лизинговые проекты".

"Эти меры направлены на развитие в стране отрасли глубокой обработки древесины",- отметил глава Минпромторга России, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Теперь программа "Лизинговые проекты" ФРП предоставляет займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Помимо этого, на льготных условиях можно взять в лизинг погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.

Федеральный и региональный фонды предоставляют совместные займы в размере от 20 до 100 млн российских рублей под 1-3% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Для более масштабных проектов действует программа "Проекты развития", по которой предоставляются займы от 50 до 500 млн российских рублей.

Фонд развития промышленности согласно действующим программам финансирования уже выдал более 60 займов на создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую сумму 13 млрд российских рублей.-0-