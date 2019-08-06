Умеренные температуры и запасы влаги в почве будут способствовать росту картофеля - Белгидромет

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренный температурный режим и достаточное количество почвенной влаги в ближайшее время будут способствовать дальнейшему росту клубней картофеля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По последним данным наблюдений, у картофеля повсеместно закончилось цветение, местами у раннеспелых и среднеспелых сортов отмечено естественное увядание ботвы. По визуальным оценкам, состояние картофеля в основном хорошее. Вместе с тем дождливая погода создает предпосылки для прогрессирования фитофтороза, что требует проведения фунгицидной обработки.

"На полях средняя масса клубней под одним кустом по состоянию на конец июля была в основном меньше, чем в прошлом году. Под одним кустом насчитывалось от 10 до 17 клубней, по сведениям отдельных метеостанций - 7-9 клубней. Преимущественно треть, а на некоторых полях - более половины клубней, достигли нормальных размеров", - отмечают агрометеорологи.

Средняя температура почвы на глубине 10 см на большей части территории страны близка к оптимальной.-0-