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Экономика
15 декабря 2021, 19:50

Умные города, экотуризм и электротранспорт: как будет развиваться зеленая экономика в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило национальный план действий по развитию зеленой экономики в Беларуси на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года №710, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

"За последние три десятилетия зеленая экономика не только заняла центральное место в глобальной повестке дня, но и выступает активным драйвером экономического роста, содействуя достижению Целей устойчивого развития. Большинство стран мира переориентировало свою экологическую политику на переход от традиционной модели, в которой охрана окружающей среды рассматривается как нагрузка на экономику, к модели, в которой экология выступает двигателем развития, то есть к зеленой экономике", - говорится в документе.

В качестве стратегической цели утвержденного плана определено развитие инклюзивной, умной и цифровой зеленой экономики, содействующей достижению экономического роста. Ее развитие в стране основывается на принципах устойчивого развития, инклюзивности, межсекторальности, инновационности, научности, экоэффективности и достаточности, ресурсосбережения, управления отходами как ресурсами, повышения конкурентоспособности и укрепления занимаемых позиций на мировых рынках с учетом глобальных тенденций экологизации, транспарентности, международного сотрудничества и ответственности.

Нацплан призван сформировать комплекс мер по приоритетным направлениям в соответствии с основными положениями Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, включая содействие достижению зеленого экономического роста в условиях сохранения природного капитала и повышение занятости путем создания зеленых рабочих мест.

Среди приоритетных направлений развития зеленой экономики в Беларуси - внедрение принципов устойчивого потребления и производства, развитие экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), производства органической продукции, экологического туризма и агроэкотуризма, формирование умных и энергоэффективных городов, развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности. Также в перечне смягчение последствий изменения климата и адаптация к климатическим изменениям, сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия, развитие сферы зеленого финансирования, образование, подготовка кадров и социальная вовлеченность, научное обеспечение перехода к зеленой экономике.

Согласно плану особое внимание должно уделяться разработке отраслевых и региональных стратегий развития, позволяющих учитывать как отраслевые особенности, так и социально-экономическое состояние территории, а также потребности населения, в том числе и наиболее социально уязвимых групп.

Документом определены мероприятия, направленные на реализацию нацплана. В их числе развитие экологической сертификации и экомаркировки, разработка законодательства в сфере обращения химических веществ в части ограничения использования оксопластмасс и микропластмасс, продвижение зеленых маркетинговых стратегий в области устойчивого производства среди организаций Беларуси. В планах также разработка и принятие стратегии развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Беларуси на период до 2035 года, создание сетевой интернет-платформы для информирования бизнеса о лучшей практике в части внедрения принципов циркулярной экономики.

Среди запланированных мероприятий - совершенствование законодательства об обращении с отходами, а также в области производства и обращения органической продукции, повышение комфортности и безопасности условий проживания с постепенным переходом к ландшафтно-усадебной урбанизации, создание и развитие сети поселений нового типа, развитие сети зарядных станций для электротранспорта, реализация концепции развития велосипедного движения.

В планах также - разработать стратегию долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года, внедрить механизм добровольного экологического страхования, развивать систему зеленых государственных закупок.

Ожидается, что запланированные мероприятия будут реализовываться в рамках выполнения госпрограмм на 2021-2025 годы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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